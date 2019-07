Maria Beatriz Vaccari



29/07/2019 | 13:18

Na próxima terça-feira (30/7), o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, vai receber o a Noite dos Carros Modificados, que faz parte do Auto Show Collection. Organizado em parceria com o clube CT Motorsport e a Área 11, o evento promove competições de arrancada e reúne veículos estilo Dub, rebaixados, Euro Look e OEM.

Os carros serão exibidos na pista do sambódromo, ao lado de automóveis antigos e de atrações como simulador de corrida, 30 food trucks, área de compra e venda de carros clássicos, música ao vivo e DJ.

Às 22h, o Auto Show Collection dará início ao desfile com os principais carros do evento, selecionados pelos clubes convidados.

Serviço – Noite dos Carros Modificados Local: Sambódromo do Anhembi

Rua Prof Milton Rodrigues – Portão 30

Data: 30 de julho de 2019

Horário: das 18h às 23h

Valor: Carro para exposição: R$ 30 (antigos acima de 30 anos e modificados acima de 3 itens)

– Motos: R$ 25

– Passageiros: R$ 15

– Vaga VIP: R$ 60

– Pedestre: R$ 25

– Carros à venda ou estacionamento: R$ 45

– Meia entrada: R$ 12 para idosos + um acompanhante, crianças até 12 anos de idade incompletos, estudantes, pessoas com deficiência e seu acompanhante e bike.

Carros modificados

