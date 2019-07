5 destinos para fazer uma imersão no turismo rural

Redação



Oito em cada dez brasileiros gostariam que o investimento em uma viagem pudesse, de alguma forma, ter um retorno direto para a comunidade local. O dado é de uma pesquisa feita pela Booking.com, empresa de viagem e turismo. Para garantir que isso aconteça, uma boa opção é vivenciar o turismo rural.

Essa modalidade turística permite que viajantes percorram sítios e fazendas de famílias tradicionais dos destinos. Dá para aprender sobre cultivos locais e tradições do povo, beneficiando essas comunidades de forma social e econômica. A imersão fica ainda mais completa quando o viajante reserva uma hospedagem domiciliar em um ambiente rural e familiar.

5 destinos para aproveitar o turismo rural

Divulgação Brotas e Canelas é opção para turistas no Brasil

Gramado e Canela, Brasil

Gramado e a vizinha Canela são nacionalmente conhecidas pelo clima gostoso de inverno e seus premiados chocolates. O que muitos turistas não sabem é que a região oferece um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais.

Embarque na tradicional Princesinha, um ônibus antigo da década de 1950, e conheça fazendas coloniais. Durante o percurso, é possível entender a rotina dos agricultores e ter a chance de alimentar ovelhas.

Onde ficar

O Chalé Temático em Pipa de Vinho fica numa região rica em mata preservada, localizada na Serra Gaúcha, em Canela. Ali, o hóspede consegue se desconectar e apreciar pequenos presentes da natureza, como o canto dos pássaros.

Divulgação Vista de Aosta, na Itália

Aosta, Itália

No Vale de Aosta, uma pequena região na Itália, a 60 quilômetros de Turim, é possível conhecer a vida e a mentalidade de quem cultiva a terra e cria animais nas montanhas. Os viajantes podem se aventurar no turismo rural, já que há a opção de fazer parte dos trabalhos nos vinhedos, cuidar dos campos cultivados e até das colmeias.

Onde ficar

Situado no sopé do Monte Emilius, o Hotel Diana tem atmosfera familiar e oferece jardim, restaurante e quartos com vista da montanha. Um dos destaques é o buffet de café da manhã diário, que inclui bolos caseiros e especialidades cultivadas nos campos locais.

Divulgação A cidade de Saaremaa, na Estônia é opção de turismo rural

Saaremaa, Estônia

Maior ilha da Estônia, Saaremaa é o lugar perfeito para aquele turista que busca um destino completamente diferente. O local possui flora e fauna muito diversificadas e é possível explorar as trilhas na Reserva Natural Viidumäe, além de apreciar as milhares de aves migratórias e orquídeas selvagens da região.

Os viajantes que são ligados em cultura local não podem deixar de visitar as igrejas medievais de pedra, as ruínas do castelo e o museu da fazenda Mihkli.

Onde ficar

No meio de zimbros e pastos, o hóspede vai encontrar uma propriedade diferente. O hotel de fazenda rural Mardi Farm Stay oferece casas de madeira tradicionais e apartamentos em um moinho de vento.

Enquanto as crianças se divertem em uma casa na árvore, os adultos podem acompanhar os anfitriões na floresta para colher cogumelos ou ainda fazer uma pescaria matinal.

Divulgação Portugal atrai turistas de diversas localidades

Marvão, Portugal

A apenas alguns quilômetros da Espanha, fica a pacífica cidade portuguesa de Marvão, no topo da Serra de São Mamede. Uma das melhores maneiras de apreciar essa cidade é de cima, do topo da Torre de Menagem do Castelo de Marvão.

Para conhecer a cultura local e os costumes dos habitantes, a sugestão é se programar para visitar a cidade durante o Festival da Castanha, realizado em novembro.

Onde ficar

A Quinta do Vaqueirinho é um hotel-fazenda restaurado na área rural de Portugal. A propriedade oferece cinco quartos com ar-condicionado, uma lareira tradicional e um jardim ao ar livre.

As acomodações e as áreas comuns são decorados em estilo tradicional, e os equipamentos de fazenda de época ainda ficam na propriedade para apreciação dos hóspedes.

Divulgação Quarto de hospedagem na Índia

Nagaland, Índia

Nagaland é conhecida pela riqueza de sua flora e fauna, onde é possível ficar bem perto da natureza, principalmente da vida selvagem. A região é povoada por diversas tribos indígenas, que promovem festivais e mercados que celebram seus costumes e fomentam a economia do lugar.

Por ser um local de natureza quase intocada, Nagaland promove uma campanha para se tornar livre de plástico até dezembro de 2019.

Onde ficar

O Hotel Seb Tower fica em Dimapur, a maior cidade da região de Nagaland. Entre as comodidades da propriedade estão um restaurante, serviço de quarto e Wi-Fi gratuito. Todos os quartos do hotel estão equipados com área de estar, banheira e até uma estação de trabalho.

