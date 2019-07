Em A Dona do Pedaço, Josiane contará para Maria da Paz sobre seu caso com Régis e expulsará a mãe de casa

29/07/2019 | 13:10



Os próximos capítulos de A Dona do Pedaço vão dar o que falar! Isso porque, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Josiane, papel de Agatha Moreira, vai contar toda a verdade para Maria da Paz, vivia por Juliana Paes, sobre seu caso com Régis, papel de Reynaldo Gianecchini. Pois é!

A protagonista vai flagrar os dois juntos e até mesmo vai atirar no marido. Após ser presa pelo crime, Amadeu, personagem de Marcos Palmeira, que é o seu advogado, vai conseguir um habeas corpus, e Maria da Paz vai ser liberada da prisão. Estando fora das grades, ela vai confrontar a filha, que abrirá o jogo:

- Foi tudo um plano desde o começo. Eu já conhecia o Régis desde o dia do leilão, sabe o leilão? Eu saí com ele naquela mesma noite e depois outras vezes. Só que o Régis, apesar de toda aparência, não tinha dinheiro de verdade. Eu fui descobrindo isso aos poucos. Que o dinheiro dele era só fumaça. E você nunca quis me dar um cartão de crédito alto. Queria morar naquele apartamento mixuruca. Cê tinha dinheiro, mas eu não via a cor dele.

Josiane ainda irá revelar que armou para que Maria da Paz e Amadeu se separassem e, dessa forma, abrir o caminho para Régis:

- Eu não queria viver essa vida cafona que você vive. Então, eu, junto com ele, fomos fazendo sua cabeça. Lembra de quem foi a ideia de botar a mansão no meu nome? Foi tudo combinado. A gente se encontrava nas suas costas, afirmará ela, deixando a mãe chocada.

Aproveitando, Josiane ainda dirá que, muitas vezes, enganou a mãe para conseguir mais dinheiro dela, sem que ela percebesse. Ligando os pontos, Maria da Paz irá se lembrar do roubo do cofre:

- As joias. Cê fez eu pensar que o Rock [Caio Castro] roubou.

Como resposta, Josiane dirá:

- Fui eu que peguei. E o Régis vendeu. Pra te dar uma lua de mel, pra parecer que tinha dinheiro ainda. E você caiu, cê foi burra.

Maria da Paz, então, até tentará fazer com que a filha demonstre algum arrependimento, mas a blogueira não só vai negar, como também expulsar a própria mãe de casa.

Tenso!