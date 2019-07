Ciúmes? Flavia Pavanelli faz pose sensual em foto e pai de brinca: Uma semana de castigo

29/07/2019 | 13:11



Curtindo alguns dias em Jericoacoara, no Ceará, Flávia Pavanelli tem encantado os seguidores com fotos e vídeos da paisagem paradisíaca, mas também cliques para lá de sensuais em que aparece só de biquíni, como você pode ver acima. Exibindo o corpão sarado com modelitos pequenininhos de biquíni, a influencer digital e ex-namorada de Kevinho não apenas despertou a atenção dos fãs, como também chamou a atenção do pai, Flávio Pavanelli, que demonstrou certo ciúme dela.

Em tom de brincadeira, Flávio deixou alguns comentários nas publicações mais recentes da filha e acabou viralizando por revelar que é bastante ciumento com a primogênita da família.

Quando voltar vai ficar uma semana de castigo viu?, escreveu ele na caixa de comentários do vídeo que você confere abaixo.

Na publicação seguinte, comentou:

Não vai ter jeito! Vai ter que ficar uma semana sem celular, disse novamente.

Flavia não respondeu aos comentários do pai e seguiu publicando suas fotos sensuais no perfil do Instagram. Os seguidores, no entanto, deram like na mensagem de Flávio e aproveitaram para comentar sobre o assunto na rede social.

Que pai chato, parece o meu!, brincou uma seguidora.

Ele claramente está brincando, mas acho que ele azedou o namoro da Flavia e do Kevinho por causa disso, opinou outra seguidora sobre o ciúme de Flavio.

Já pode entrar pro squad do painitto de melhores pais de celebridades, disse outra, citando o pai de Anitta, Mauro Machado, que é conhecido como Painitto.

Vale lembrar que, Flavia já precisou esclarecer as especulações de que seu pai estaria envolvido no término do namoro entre ela e Kevinho, negando que Flavio seria contra o relacionamento entre eles