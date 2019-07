Nova técnica da seleção feminina, Pia Sundhage será apresentada nesta terça-feira

29/07/2019 | 11:18



Anunciada na semana passada como nova técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage já está no País e será apresentada na tarde desta terça-feira. Ela será recebida pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e concederá entrevista coletiva a partir das 15 horas.

Bicampeã olímpica e medalhista de prata nos Jogos do Rio-2016, em conquistas no comando dos Estados Unidos, Pia terá como primeiro grande desafio preparar a seleção para a Olimpíada de Tóquio, no próximo ano. Mas, acostumada a trabalhos de longo prazo, a sueca terá como principal meta reformular a seleção brasileira.

Pia estava passando férias na zona rural da Suécia, mas ainda na semana passada publicou um vídeo se mostrando ansiosa para comandar o Brasil. "Estou motivada para treinar no país do futebol. Para alcançar a melhor performance, juntos. Vamos, Brasil", comentou a nova treinadora da seleção em vídeo enviado para a CBF TV.

A aproximação da treinador com a seleção aconteceu no primeiro semestre deste ano, quando Pia esteve no Brasil a convite da CBF para um seminário sobre a modalidade. Ela respondeu perguntas sobre a seleção e abriu a possibilidade de estar no cargo.