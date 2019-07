Anitta conta o motivo de ter sido discreta na primeira vez que ficou com Pedro Scooby

29/07/2019 | 11:11



Todo mundo sabe que Anitta não é de ficar fazendo rodeios para falar de algum assunto, não é? E em entrevista à revista Marie Claire, a cantora foi sincera mais uma vez ao relembrar o início de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby. Antes de assumir oficialmente o namoro neste ano, a poderosa já tinha ficado com o gato três anos atrás - e explicou o motivo de ter sido discreta nesse primeiro envolvimento com o atleta.

- Eu e o Pedro nos conhecemos há três anos, numa festa. Quando ele estava dando em cima de mim, falei: Não fico com homem casado, não. Ele respondeu que estava solteiro e me mostrou umas matérias. Aí pensei: Ahhh, vou pegar porque esse cara é gato, hein?. Peguei. Isso faz três anos. Ficamos juntos uns meses, mas eu, na época, não estava que nem estou hoje ? deixa a vida me levar. Não queria fazer nada que as pessoas pudessem saber, porque iriam achar que eu era pivô de separação e tenho pavor dessas coisas. Não quero me envolver em treta de ninguém, então fiquei bem reservada. Mas é muito complicado ter namoro assim, por isso a gente terminou. Aí, dessa vez, ele me mandou mensagem no meu aniversário, mandou flor, e a gente voltou. Não fico conversando de ex com meu namorado, não. Converso sobre mim. Respeito a família dele, o passado, não me meto.

Anitta também falou sobre a vontade de ter filhos.

- Quero ter vários, muitos. Gosto de casa cheia. Quero adotar também. Só que é um plano para depois. Se acontecesse de engravidar agora, paciência. Não abortaria pelas minhas crenças religiosas. Sou espírita, acredito em questões de reencarnação, carma etc. E também não teria motivo [para abortar], sou saudável, tenho como sustentar. Mas defendo a descriminalização, total. Acho que as pessoas têm que ter o direito de agir conforme as crenças delas. Não é porque acredito em X que todo mundo tem que acreditar igual. Acho que quem não está a fim de ter um filho precisa ter a opção de fazer isso com segurança. Apoio a liberdade de escolha.

Aos 26 anos de idade, a artista reforçou que se aposentará aos 30 anos, em 2023.

- Trabalho porque gosto, porque me dá prazer. Se parasse agora, sentiria falta depois e não quero isso. Vou parar quando fizer 30 anos, porque não quero voltar com 40 ao mesmo ritmo de antes. Sou muito organizada, gosto de separar as coisas. Quero seguir trabalhando com o que já faço hoje além da carreira artística, que é no ramo empresarial, consultoria, na parte criativa. Tudo o que já faço no meu trabalho atrás das câmeras, pretendo continuar fazendo com novos artistas, mas não vou mais cantar e dançar.

Na lata, não é?