Jennifer Lopez rebola até o chão para celebrar aniversário do noivo

29/07/2019 | 11:11



Alex Rodriguez completou 44 anos de idade no sábado, dia 27, e para comemorar o noivo de Jennifer Lopez armou um festão em Miami, nos Estados Unidos. Depois da celebração, o ex-jogador de beisebol compartilhou um vídeo no Instagram, revelando como foi a celebração.

Ei, JLo, agora é a minha festa! Obrigado por todas as mensagens de aniversário. Eu sou incrivelmente grato e sortudo pela minha vida. Eu agradeço a Deus pelas minhas bênçãos de hoje e de todos os dias. É importante que todos aproveitem um minuto para celebrar a si mesmo, não apenas no seu aniversário. Todos cometemos erros em nossas vidas. Continuem se levantando e se empurrando para frente. Nunca desista, milagres acontecem. Eu penso nisso todos os dias. Obrigado a todos e tenham um dia maravilhoso!, escreveu ele na legenda da publicação.

No vídeo, que você confere abaixo, J-Lo aparece dançando e rebolando até o chão, bem coladinha com Alex. A cantora está de shorts jeans e uma camiseta, que deixa em evidência sua barriga sarada. A festa aconteceu apenas alguns dias depois de Jennifer comemorar seu aniversário de 50 anos de idade com uma festa em sua mansão, também em Miami.