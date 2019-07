Paula Fernandes canta verão de Shallow e Faustão tira sarro: Você procurou em dicionário tudo para colocar em português?

29/07/2019 | 10:11



Paula Fernandes participou na noite do último domingo, dia 28, do quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão. A cantora sertaneja, claro, cantou seu maior hit, a música Juntos, versão de Shallow de Lady Gaga, que está em seu novo DVD, Origens. A música, que foi feita em parceria com Luan Santana, não contou com a presença do cantor no DVD e também no palco da atração da TV Globo. Paula cantou sozinha ao vivo, enquanto a plateia de Faustão a ajudou com a parte de Luan.

E depois do hit ter virado piada por conta do trecho Juntos e Shallow Now, Faustão não perdeu a chance de brincar com Paula sobre seu novo sucesso:

- Você procurou em dicionário tudo para colocar em português e não teve, teve que ler shallow now? Não tinha chinelo low, Nicolau?, disse o apresentador.

Aos risos, Paula respondeu:

- Tentei tudo.

A cantora ainda tentou explicar sua versão:

- Shallow é para as pessoas entenderem mais fácil, que é o nome da música. Na hora que eu tava fazendo a versão, pensei o que o brasileiro iria entender melhor, decorar mais fácil... e foi o Shallow. O now foi para dar acabamento, foi uma licença poética.

Faustão então continuou a brincadeira, citando Lady Gaga, que compôs a música originalmente para o filme Nasce Uma Estrela:

- O que a Lady Gaga falou? Ela conhecia o Shallow, você meteu o now nela?

A cantora finalizou:

- Longe de mim querer fazer uma música melhor que a Lady Gaga, foi uma forma de homenageá-la. Ela recebeu essa versão com alegria, como me autorizou com exclusividade não só a letra, como a gravação no Brasil. É um motivo de orgulho. Só de receber a autorização dela já fiquei muito realizada, respondeu Paula.