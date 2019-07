Turismo de aventura na América do Sul: atrações no Chile

Redação



29/07/2019 | 09:48

O Chile foi eleito, pela quinta vez consecutiva, o melhor destino de turismo de aventura na América do Sul. A premiação foi concedida este mês, durante a 26ª edição da premiação latino-americana do World Travel Awards (WTA) 2019, realizada em La Paz, na Bolívia.

Turismo de aventura na América do Sul

A classificação na América Latina posiciona o Chile como um dos favoritos para vencer, novamente, o prêmio de melhor destino de aventura de todo o planeta – mesmo reconhecimento que obteve em 2016, 2017 e 2018.

O território também foi eleito pela primeira vez como o melhor destino de natureza sul-americano, enquanto o Deserto do Atacama venceu, pelo segundo ano consecutivo, como o melhor local romântico do continente, superando lugares como Cartagena das Índias (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Galápagos (Equador) e Rio de Janeiro (Brasil).

5 lugares para conhecer no Chile

Atacama

Divulgação Vista do deserto do Atacama

Febre entre os brasileiros, o deserto do Atacama é um dos principais exemplos da diversidade geográfica que faz do Chile um país tão rico na oferta de turismo de aventura.

Não perca as clássicas paisagens do Vale de La Luna e Vale de La Muerte, passeio mais tradicional e com visuais de tirar o fôlego, com seu terreno rochoso laranja-avermelhado. Vale a pena fazer os curiosos passeios da Laguna Cejar e dos Gêiseres del Tatio, que desde o começo da manhã soltam poderosas rajadas de vapor, vindas do interior da Terra.

Uma boa opção é encerrar a viagem com uma visita a Piedras Rojas às Lagunas Altiplânicas, com lagos cristalinos que formam espelhos d’água. Ao fundo, belíssimas montanhas nevadas completam o cenário.

Huilo Huilo

Divulgação Salto Huilo Huilo

Para os amantes de florestas, rios e cachoeiras, uma ótima pedida é Huilo Huilo, reserva ambiental localizada a pouco mais de 120 km de Pucón.

O ponto alto do destino são suas trilhas, com destaque para o trajeto de 90 minutos que leva para às cachoeiras Salto Huilo Huilo e Salto El Puma. Na segunda, é possível visitar um mirante que oferece uma vista privilegiada do Rio Fuy.

Para os mais aventureiros, vale fazer trekking no vulcão Mocho-Choshuenco, a 2.430 metros de altura. Ali, é possível ter a melhor vista dos bosques e demais montanhas ao redor. Cavalgadas, montain bike, rafting e caiaque no Rio Fuy são outras opções para quem curte atividades esportivas ao ar livre.

Futaleufú

Divulgação Futaleufú, na região de Los Lagos, uma das apostas do Chile para 2019

Localizado na região dos Lagos do Chile, em meio à Cordilheira dos Andes, Futaleufú significa “Rio Grande” no idioma dos Mapuches – povo indígena que habita o sul do país. E o rio faz juz ao nome: ele é um dos melhores do mundo para a prática de rafting e caiaque.

Quem prefere atividades mais tranquilas pode apostar em trilhas ou rotas de bike na Reserva Nacional de Futaleufú, onde é possível se deparar com um Huemul. O animal, que está ameaçado de extinção, é um dos símbolos do Chile e aparece no brasão do país.

Parque Nacional Pan de Azúcar

Divulgação Parque Nacional Pan de Azúcar

Dividido entre as regiões do Atacama e de Antofagasta, o Parque Nacional Pán de Azúcar é um local a ser descoberto pelos brasileiros. São 40 mil hectares de área desértica, com a peculiaridade de contornar o Oceano Pacífico, oferecendo praias com vistas que contrastam o azul do mar com as montanhas rochosas do deserto.

Lá a pedida são os trekkings e as rotas radicais de montain bike. No caminho, os viajantes podem encontrar ainda grandes famílias dos pinguins de Humbolt.

Já para quem gosta de mergulhar, a melhor opção é visitar a Playa Branca e a Playa Los Piqueros, onde é possível ver a rica vinha marinha local e conhecer antigas embarcações que naufragaram na costa do parque.

Cajón Del Maipo

Divulgação Vista de Cajón Del Maipo

Um alívio para a vida urbana de Santiago é o cânion de Cajón del Maipo, localizado dentro da região metropolitana da cidade. O local oferece várias opções de esportes, que vão desde as mais radicais, como bungee jump, rafting e tirolesa, até as tranquilas, como trekking e cavalgadas.

Na Cascada de Las Ánimas, por exemplo, dá para fazer uma trilha até duas cachoeiras antes de se aventurar em uma tirolesa com um trajeto de 60km/h sobre o Rio Maipo. Também é possível cavalgar no meio dos Andes, curtindo as montanhas e aproveitando belos mirantes de toda a região.

