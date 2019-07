Emoção marca série de eventos na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/07/2019 | 07:00



A emoção deu o tom para o encerramento do Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, e no show do cantor Daniel, que se apresentou no Espaço Verde Chico Mendes em comemoração ao aniversário de 142 anos de São Caetano.

Na vila inglesa, a principal atração do último dia foi a apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), no Clube União Lyra-Serrano. A 19ª edição do evento contou com recorde de público e recebeu, em dois fins de semana, 110 mil pessoas, sendo 51 mil apenas entre os últimos sábado e domingo.</CW>

A musicista russa naturalizada italiana Anna Serova participou da apresentação e, antes de ir embora, encenou um sensual número de tango com o bailarino e coreógrafo Vagner Ferreira. Ao final, o público aplaudiu de pé.

A empresária Vanessa Cardoso Bressan, 42 anos, moradora de São Paulo, visitava a vila pela primeira vez. Seu pai cresceu no local e o avô foi funcionário da São Paulo Railway. “Já no trem, a caminho daqui, eu sentia essa nostalgia”, afirmou. “É muito emocionante”, completou.

Durante os quatro dias de evento houve mais de 100 apresentações musicais, de dança, teatro, literatura e exposições diversas.



SÃO CAETANO

[O cantor Daniel também emocionou as 9.000 pessoas que acompanharam seu show em comemoração ao aniversário de 142 anos de São Caetano.

Daniel lembrou que foi na cidade que seu ex-companheiro de dupla, João Paulo, morto em acidente de carro em 1997, fez seu último show. “Hoje (ontem) também seria o aniversário dele (69 anos). São Caetano sempre vai ser importante na minha vida”, declarou.

Festival do Chocolate atrai 25 mil a Ribeirão

Atrações para todas as idades levaram ontem 25 mil pessoas ao Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires. Às 11h, a atração infantil Patrulha Canina fez sucesso entre a criançada. À noite, encerrando o segundo fim de semana do evento, foi a vez do cantor sertanejo Lucas Lucco arrancar suspiros da plateia.

Durante todo o dia, como tem ocorrido desde o início do festival, a área de gastronomia – que também conta com um palco para apresentações musicais – seguiu sendo o ponto mais lotado de todo o evento.

O público registrado ontem foi o segundo maior do festival. No primeiro domingo, dia 21, foram recebidos 28 mil visitantes.

O casal de Rio Grande da Serra, a veterinária Vanessa Rochetti, 38, e o diretor de arte Bruno Mendes Del Rey, 36, estiveram no evento pela primeira vez. Contavam com a companhia de uma amiga de Embu das Artes, a analista de informação Andreia Gomes, 36. “A gente gostou bastante e nosso principal interesse foi a gastronomia”, explicou Del Rey.

Moradoras de São Bernardo, as donas de casa Francineide de Medeiros, 44, e Rosi Souza, 48, elogioram a organização do festival. “Sempre que a gente vem é muito legal”, afirmou Rosi.

A atendente Janete Maria de Souza, 36, e a cozinheira Selma Maria Oliveira Luz, 44, sentiram falta da decoração realizada no ano passado e que imitava uma fábrica de chocolate. “Era um lugar lindo para a gente fazer foto, as crianças gostavam muito”, lembrou Janete. “Fora isso, está tudo muito bom, como sempre”, completou.