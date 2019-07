Morando autoriza regularização fundiária de 3.600 habitações

Da Redação



29/07/2019 | 07:00



Depois de conquistarem a casa própria, a costureira Lucineia de Oliveira, 49 anos, e o agente de trânsito Manoel Aleluia de Santana, 71, compartilham um sonho: ter a escrituras de seus imóveis. Esse objetivo está perto de se tornar realidade depois de o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), autorizar, ontem, a regularização fundiária de cerca de 3.600 unidades habitacionais por meio do programa A Casa é Minha. As unidades ficam no Jardim Cláudia e Jardim das Orquídeas, na região do Grande Alvarenga.

Além do prefeito, a solenidade contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, do secretário de Habitação, João Abukater Neto, vereadores e moradores.

“O programa A Casa é Minha é uma das ações de nosso governo que mais me emociona, pois, por meio dele, essa gestão está ajudando a realizar o sonho de inúmeras famílias, que é ter a escritura provando que a casa é deles. Esse documento é a garantia de que ninguém irá tomar o que foi conquistado com muito esforço. Desta forma, estamos proporcionando segurança jurídica para milhares de famílias”, afirmou Morando.

O objetivo é encerrar 2020 com cerca de 16 mil imóveis regularizados. As escrituras têm custo zero para as famílias, pois a Prefeitura prevê o aporte de R$ 4,5 milhões nessas duas áreas. A previsão de entrega dos documentos é para junho de 2020.

Desde o início da gestão, mais de 5.000 moradias foram regularizadas. Entre os núcleos beneficiados com a regularização estão a Vila dos Poetas, o Jardim Belas Artes, a Vila Mariana, o FEI-Mizuho e o Conjunto Nova Baeta/Pai Herói, entre outros.