Botões que eternizam

Em 28 de julho de 1969 – e lá se vai meio século! – circulava edição extra do Diário dedicada ao aniversário de São Caetano.

Tempo do prefeito Oswaldo Massei e de Nilo Ribeiro de Figueiredo, presidente da Câmara.



E de indústrias como a General Motors, Brasinca, Quimbrasil, Companhia Siderúrgica São Caetano, Moinho Santa Clara, ZF Fábrica de Engrenagens e Companhia Saad.



Saad, fábrica e clube de futebol. Qual memória das duas entidades resistiu mais?



Como nos álbuns de figurinhas, os jogos de botões são instrumentos populares que levam longe, no tempo e no espaço, nomes de times e jogadores de futebol. Eternizam. Idem as flâmulas, geralmente coloridas, algumas mais outras menos sofisticadas. E as camisas esportivas, disputadas e colecionadas. Uma taça, uma caneca, uma medalha, um troféu, um botton, um broche, um chaveiro, um distintivo...

Nesta Semana São Caetano 2019, o espaço hoje é aberto pelo colecionador e esportista Luiz Romano. Imagens que deixam os arquivos do morador de São Caetano e formam na galeria da página Memória. No centro, o Saad Esporte Clube, um clube que deixou a cidade, aventurou-se por outras paragens e vive na memória de tantos - e que outro dia ganhou um almanaque com a súmula dos seus jogos.

O goleiro Fininho está nos jogos de botões do Saad nos dois anos registrados: 1972 e 1974. Ele e os companheiros de time: Celso, Flavio, Zanetti, Fernandes e Arlindo. No milagre da Memória, a vida se torna imortal – como os acadêmicos.



Falecimentos

Santo André

Iracema Mendes Sanchez, 98. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz de Bovi, 91. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo

Raimundo Moraes, 102. Natural de Pitangui (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Ana Branco da Silva, 101. Natural de Ilhabela (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria Stefanin, 100. Natural de Dourados (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).



São Caetano

Jandyra Anna Piva Souza, 91. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valmir Borges de Sales, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Diadema

Maria Aparecida dos Santos, 79. Natural de Onda Verde (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Mauá

Leonor Ferreira Barbosa, 79. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Santina Maria Medeiros, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 17. Crematório Vila Alpina.



Rio Grande da Serra

Arzelina de Araujo Cantarino, 77. Natural de Aracitaba (MG). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.



Diário há 30 anos

Sábado, 29 de julho de 1989 – ano 32, edição 7130



Manchete – Inflação chega a 28,76% em julho; poupança paga 29%.

Eleições 89 – Collor ataca jornal oficial da Prefeitura de São Paulo, gestão Luiza Erundina.

Transportes – Paralisação do trólebus entra no sexto dia.

São Caetano – No aniversário da cidade, no Estádio Lauro Gomes, Seleção de São Caetano 1, SE Palmeiras 6.

Cultura & Lazer – Em Santo André, telas sofrem deterioração. Sala provisória abriga, empilhadas, as 182 obras do acervo do Museu Municipal; Prefeitura promete local adequado.

Nota – O local adequado era o prédio do antigo grupo escolar, na Rua Senador Flaquer. O museu existia, provisoriamente, em sala próxima ao saguão do Teatro Municipal. Transferido, permanece na Senador Flaquer, com o nome do saudoso médico e historiador Octaviano Gaiarsa.



Em 29 de julho



1914 – Jornais noticiam o início da Segunda Guerra Mundial.

1919 – Antonio Queiroz dos Santos, morador de Santo André, e sua esposa Isabel seguem para Santos, onde permanecerão algum tempo.

1959 – Cooperativa da Rhodia (atual Coop) inaugura sua segunda loja, na Rua Argentina, 227, Parque das Nações.

n Verificaram-se dois casos de varíola em São Caetano. São atendidos pelo Centro de Saúde local, que distribuem vacinas.

1969 – Prefeitos do Grande ABC realizam o quarto encontro, em Diadema, e criam o Gabinete Executivo, com representantes das sete prefeituras. Em debate, a assistência social e o problema das favelas. Encontro começou às 20h e estendeu-se até a madrugada.

1984 – Criadas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Ribeirão Pires, com a nomeação dos primeiros secretários:

- Paulo Ferreira da Silva (Educação, Saúde e Relações Sociais).

- Keisuke Hamada (Obras e Planejamento).

- Onei de Figueiredo (Assuntos Jurídicos).

- Carlos Barbosa (Finanças).



Santo do dia



- Beatriz de Roma

-Olavo II da Noruega



SANTA MARTA

Em aramaico significa “senhora”. Era a irmã de Maria e de Lázaro. Por várias vezes Jesus hospedou-se em sua casa. É considerada a patrona das cozinheiras e das donas de casa.

Celebram aniversários em 29 de julho:



- Em São Paulo, Porto Ferreira. Fundado em 1896, quando se separa de Pirassununga.

- Em Goiás, Caiapônia e Jaraguá

- No Ceará, Campos Sales e Canindé

- Em Santa Catarina, Concórdia e Laguna

- Na Bahia, Cruz das Almas e Pojuca

- No Rio de Janeiro, Macaé

- No Rio Grande do Sul, Nova Palma

- No Paraná, Paranaguá

- No Piauí, São Félix do Piauí

- Na Paraíba, Vieirópolis

Fonte: IBGE