Câmara pode ter de realizar novo pleito para eleger mandatário

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/07/2019 | 07:26



A Câmara de Rio Grande da Serra poderá ter de realizar outra eleição para presidente da casa. O cargo é ocupado atualmente por Claudinho Monteiro (PSB), suplente da coligação entre PSB, Podemos, PHS, PRP e PCdoB em 2016. O socialista está no Legislativo graças à ida do titular, Israel Mendonça (Podemos), para o primeiro escalão do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). E o vereador de fato tem comentado nos bastidores da cidade que quer voltar à Câmara, retomar o mandato pensando na reeleição.

Há três anos, Claudinho recebeu 417 votos e ficou como primeiro suplente. Mas já assumiu vaga em fevereiro de 2017, quando Maranhão convidou Israel para comandar a pasta de Ação Social. Em dezembro de 2018, o socialista se candidatou, e ganhou, eleição interna para presidir a casa.

A situação é inusitada na região e, segundo o regimento interno do Legislativo, caso fique vago qualquer cargo da mesa diretora, será realizada nova eleição na primeira sessão ordinária seguinte ou em sessão extraordinária convocada para esse objetivo.

O Diário apurou que Israel Mendonça tem aspirações para disputar eleições municipais no ano que vem buscando vaga como vereador novamente. Para isso, o atual secretário teria que se desincompatibilizar do cargo, retornando ao Legislativo e ocupando a vaga do atual presidente.

“Não tem nada disso. Isso tem cara de que foi plantado na mídia para desestabilizar a unidade do grupo político. Eu não acho que isso (retorno de Israel Mendonça para o Legislativo) vá acontecer”, alegou o presidente da Câmara.

Em 2016, Israel Mendonça foi o décimo vereador mais votado de Rio Grande, com 506 votos. O atual secretário não foi localizado até o fechamento desta edição.