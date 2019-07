28/07/2019 | 20:36



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou via Twitter, na noite deste domingo, 28, que o deputado do Texas John Ratcliffe será o novo diretor de serviços de inteligência do país.

Ratcliffe substituirá Dan Coats, que deixará o cargo em 15 de agosto, após diversas divergências públicas com o líder da Casa Branca.