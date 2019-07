Britney Spears aparece com look de um dos seus sucessos

28/07/2019 | 18:11



Britney Spears aproveitou o último sábado, dia 27, para compartilhar com seus fãs e seguidores um pouco da sua rotina e acabou recriando o mesmo look que usou durante o clipe de Hit Me Baby (One More TIme), lançado em 1999, durante uma sessão de treinos na academia

O que realmente chamou a atenção e fez com que os fãs ligassem um look ao outro foi porque a princesinha do Pop estava com uma camiseta branca lisa e amarrada na região da barriga, igualzinho ao clipe. Durante o vídeo publicado por ela, Britney que está no auge dos seus 37 anos de idade, explicou que passaria o final de semana inteiro malhando após ganhar cerca de 900 gramas nos último dias.

Eu realmente não queria fazer nada disso, mas preciso. Eu ganhei 900 gramas... Então precisei voltar à academia! Eu sou a rainha da rotina e tenho sido assim desde pequena... Eu faço praticamente a mesma coisa todos os dias e algumas coisas apenas não mudam.

Além da camiseta amarrada, a cantora também apareceu na esteira, seguida por 20 minutos de treino cardio e mais 20 de ioga com um top amarelo.