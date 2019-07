Santos vence e assume a liderança do Brasileirão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2019 | 17:48



Após oito rodadas, o Campeonato Brasileiro tem novoi líder. O Santos fez a lição de casa, venceu o lanterna Avaí por 3 a 1, nesta tarde, na Vila Belmiro, e chegou ao topo da tabela, ultrapassando o Palmeiras, que no sábado havia empatado por 1 a 1 com o Vasco da Gama, no Allianz Parque.



Derlis González e Carlos Sánchez fizeram os dois primeiros gols do Peixe na partida, enquanto João Paulo desconto, ainda no primeiro tempo. Felipe Jonatan, que entrou no intervalo, fechou a vitória ao marcar um golaço, já na reta final do duelo.



Agora, o Peixe tem 29 pontos, dois a mais que o Palmeiras. São nove vitórias em 12 rodadas, desempenho espetacular. O resultado positivo de ontem foi o sexto consecutivo, arracanda que levou o time do técnico Jorge Sampaoli ao topo da tabela.