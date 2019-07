Ex-marido de Amy Winehouse pede mais de 4 milhões de reais da fortuna deixada pela cantora

28/07/2019 | 17:11



Depois de assumir que apresentou as drogas para Amy Winehouse, o ex-marido da cantora, Blake Fielder- Civil que manteve um relacionamento com ela entre 2007 e 2009, entrou com um processo na Justiça do Reino Unido pedindo um milhão de libras, o equivalente a mais de 4 milhões e meio de reais da fortuna deixada pela artista.

De acordo com informações publicadas pelo jornal inglês The Sun, o processo de Fielder-Civil veio à publico apenas alguns dias após a morte de Winehouse completar oito anos, na última terça-feira, dia 23. E uma fonte próxima à família de Amy chegou até conversar com o jornal.

Essa é uma pessoa que gastou muito do dinheiro da Amy enquanto eles estiveram juntos. Ele também gastou muito do dinheiro dela por causa das suas prisões, só trouxe dor para todos. Dar mais um centavo a ele seria muito. Ele não merece nada!

Para quem não se recorda, a cantora morreu de um envenenamento alcoólico aos 27 anos de idade e não deixou nenhum testamento, fazendo com que a sua fortuna fosse herdada pelos seus pais. Naquela época, a artista tinha em dinheiro acumulado cerca de quase 14 milhões de reais, mas com o passar dos anos, é muito provável que os ganhar em cima dos trabalho dela tenham valorizado de forma ainda mais considerável essa quantia.

Quando assinou o divórcio com Blake, em 2009, Winehouse repassou para o valor de 250 mil libras. E segundo a publicação ele teria gastado todo esse dinheiro, hoje estaria vivendo em um apartamento pequeno e ainda lidando com os seus vícios em álcool e drogas. Que barra, né?