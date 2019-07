28/07/2019 | 16:12



O Irã rejeitou as negociações do Reino Unido para libertar o petroleiro de bandeira britânica apreendido pela Guarda Revolucionária no Estreito de Ormuz, em 19 de julho. Londres exigiu, além da libertação do navio, que o país persa deixasse de vender petróleo para a Síria, o que foi rejeitado por Teerã.

Na última quarta-feira, 24, o presidente do Irã, Hassan Rouhan, havia sugerido que o país poderia libertar a embarcação, desde que o Reino Unido fizesse o mesmo com um navio iraniano apreendido pela Marinha Real Britânica no Estreito de Gibraltar. Fonte: Dow Jones Newswires.