Giovanna Ewbank perde o chapéu em safári enquanto gravava vídeos fazendo caras e bocas

28/07/2019 | 16:11



E o vento levou! Pareceu cena de filme, uma loira com chapéu fazendo um safári na África até que perde o acessório. Foi exatamente isso que aconteceu com Giovanna Ewbank, a apresentadora está na África do Sul com a sua família e estava em um passeio pela savana acompanhada de Bruno Gagliasso e Titi.

A loira estava gravando Stories com o chapéu do marido, até que de repente a peça saiu voando da cabeça dela. Ela caiu na risada e o ator logo soltou:

- Ela fica pegando meu chapéu pra ficar fazendo caras e bocas e o chapéu voou.

Gioh explicou que estava com o acessório porque queria vídeos do tipo sexy na savana, mas foi surpreendida com o incidente. Eles explicaram o que tinha acontecido para o motorista e ele parou o ônibus e desceu para pegar o chapéu fugitivo.

No final, o chapéu passa bem.