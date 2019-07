Isis Valverde posta foto meditando embaixo d'água!

28/07/2019 | 16:11



Ommmmm! Isis Valverde resolveu praticar a meditação em um lugar um pouco inusitado, a atriz publicou uma foto em seu Instagram neste domingo, dia 28, na qual ela está em uma pose da prática embaixo d'água.

Recentemente, a global foi em uma viagem de férias com o seu filho e marido para Fernando de Noronha. Lá, ela aproveitou para fazer um mergulho e foi fotografada com as pernas cruzadas, as mãos juntas e pés de pato, enquanto sentava na areia no fundo do mar. Isis é muito ligada à natureza e às práticas de ioga e meditação e sempre faz posts desse tipo em suas redes sociais. Na legenda, ela ainda fez uma reflexão:

Que o caminho tenha muito empenho e trabalho, mas que seja leve e prazeroso! Axé, amém e amor!

Antes da viagem, Isis foi flagrada com um look de mais de 20 mil reais.