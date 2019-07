28/07/2019 | 15:11



A vida está boa para Mariana Rios! A atriz está de férias na Itália e pelo jeito está aproveitando bem o verão europeu.

Ela publicou uma foto topless em seu Instagram, mas tampando os mamilos com duas flores que ainda por cima combinam com a cor de seu biquíni. aproveitando a privacidade do hotel em que está. Ela escreveu:

Definitivamente eu não tenho maturidade para ficar num quarto com piscina!

