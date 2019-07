Morre aos 98 anos de idade, a atriz Ruth de Souza

28/07/2019 | 15:11



Morreu a atriz brasileira, Ruth de Souza, aos 98 anos de idade, no dia 28 de julho. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Dia, a atriz estava internada no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro desde o dia 22 de julho para tratar de uma pneumonia. Ruth foi a primeira atriz do Brasil a ser indicada a um prêmio internacional de cinema - o Leão de Ouro de Veneza, em 1954.

Já um dia antes, no sábado, dia 27 de julho, a personagem Minnie Mouse acabou perdendo a sua voz oficial. A dubladora, Russi Taylor, de 75 anos de idade dedicou o seu talento por mais de três décadas a sua personagem mais famosa em programas de TV, desenhos animados, no cinema e nos parques de diversão.

Quem anunciou a perda da dubladora foi o CEO da The Walt Disney Company, Bob Iger, em uma nota oficial.

- Minnie Mouse perde sua voz com a morte de Russi Taylor. Por mais de 30 anos, Minnie e Russi trabalharam juntas para entreter milhões de pessoas ao redor do mundo - uma parceria que fez de Minnie um ícone global e Russi uma lenda da Disney, amada por fãs em todos os lugares, escreveu o CEO em um trecho da nota.