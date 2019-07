Paolla Oliveira posta foto sensual e brinca: Sabadou!

28/07/2019 | 13:11



Ela não cansa! É só Paolla Oliveira postar uma foto sensual que a internet vem abaixo. Ela já causou muito com a famosa cena de Felizes para Sempre?, em que aparece só de calcinha em uma janela, e ultimamente vem mostrando bastante seu corpo em A Dona do Pedaço, novela em que vive a blogueira Vivi Guedes. Nessa onda, a atriz postou um clique bem quente em seu Insragram no último sábado, dia 27.

Na foto, a global estava usando apenas uma camisa branca e batom vermelho. A peça é bem curtinha e está com alguns botões abertos, deixando à mostra parte do seio da beldade. Na legenda, Paolla brincou:

Sabadou, e colocou uma carinha feliz no final.

Claro que em uma foto como essa não faltaram elogios de outras celebridades. Giovanna Ewbank e Rosamaria Murtinho, que interpreta a avó da atriz na novela, falaram que ela estava linda. Já Reynaldo Gianecchini comentou:

Belezura!!!