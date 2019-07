Gabi Prado confirma volta do namoro com João Zoli: Algo especial

28/07/2019 | 13:11



Já estava na cara, mas agora está mais do que certo! Após um bom tempinho de especulações, Gabi Prado finalmente confirmou a volta do namoro com João Zoli. Os dois estavam noivos há dois meses quando anunciaram o fim do relacionamento, em junho de 2019. Porém, a decisão não durou muito e logo depois eles começaram a ser vistos juntos novamente. No último sábado, dia 27, a ex-Fazenda publicou uma foto comemorando mais um mês ao lado de seu amado e acabou de vez com todas as dúvidas.

Gabi publicou uma foto em que está com João em uma piscina. Na imagem, eles estão no maior chamego e a digital influencer se declarou para o filho de Claudio Zoli e ainda usou a hashtag #pazoli - nome que os fãs do casal ciaram para o shipp deles, que é a combinação do sobrenome dos dois.

O dia 27 já não é mais igual, o dia 27 virou algo especial. Mais um mês dividindo a vida com você. Te amo, dentinho, escreveu Gabi.

Após anunciarem o término, eles foram vistos diversas vezes juntos. A primeira delas foi durante a after party do MTV Miaw, quando todos os rumores da volta começaram. Depois disso, eles também foram flagrados abraçados durante uma viagem.