De férias, Bruna Marquezine revela que ficará um tempo longe da TV: - Estou sem metas e não estou muito preocupada

28/07/2019 | 13:11



Desde que atuou em Deus Salve o Rei, Bruna Marquezine participou de diversos eventos ao redor do mundo, protagonizou um filme e até mesmo foi o rosto da Dolce & Gabbana! Porém, a beldade informou que ainda não tem planos para voltar a atuar. Pois é, segundo ela mesma contou em entrevista para a Vogue, suas férias e os estudos são sua prioridade no momento:

- Estou de férias da televisão, me planejei pra estar assim e estou muito feliz. Trabalho muito de acordo com a minha intuição.

Ela, que foi apontada como o novo affair da ex de Kourtney Kardashian, informa que quer estudar e aprimorar técnicas:

- Já me vi sentada com atores muito mais experientes falando sobre diversas técnicas que eu não conhecia. Isso me fazia estar em um lugar inferior. Não gosto deste patamar. Então quero estudar desde direção até voz para enfim poder elevar meu patamar.

A ideia, segundo contou, é passar uma temporada em Los Angeles, justamente para se aprofundar mais na carreira artística:

- Pra esse ano estou sem metas e não estou muito preocupada. Vamos vivendo, concluiu.