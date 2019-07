Sasha Meneghel escolhe hotel com diária de dois mil reais para celebrar aniversário em Fernando de Noronha

28/07/2019 | 12:11



Sasha Meneghel, que completa 21 anos de idade neste domingo, dia 28, escolheu Fernando de Noronha para viajar com amigas e celebrar a data. E segundo informações do Extra, a estudante de moda escolheu um seleto grupo de amigas e todas estão hospedadas no Colina Noronha SPA, cujas diárias chegam a dois mil reais.

O hotel tem vista do arquipélago e fica na Vila dos Remédios, com quartos grandes e piscina debruçada sobre o mar azul de Noronha. Bem legal, né?

Além disso, o veículo entrevistou Anderson Baumgartner, dono da agência de modelos que contratou Sasha. Sem poupar elogios, ele prevê grandes acontecimentos para a filha de Xuxa Meneghel:

- Sasha já nasceu top model. Não é uma new face [rosto novo, de forma literal] que tem que fazer todo um percurso para chegar a um lugar. É de uma beleza estonteante e natural, além de ser inteligente, decidida e saber exatamente o que quer.

Ele ainda conta que estava interessado na carreira de Sasha desde quando ela era criança:

- Eu, como o Brasil inteiro, acompanhava os passos dela. Sempre a achei linda e queria muito trabalhar com ela. Quando conheci a Sasha tive uma surpresa. Porque ela estava pronta! E foi na hora certa que nos conhecemos. Ela tem potencial para ser como Kendall Jenner ou Bela Hadid. Meninas que já nasceram com sobrenomes poderosos e atitude. Sasha tem tudo isso.