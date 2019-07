'Um dos maiores cabides de emprego do mundo', diz Carlos Bolsonaro sobre Brasil

28/07/2019 | 11:47



O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse neste domingo que o Brasil pode ser considerado "um dos maiores cabides de emprego do mundo na máquina pública, sempre usando o dinheiro dos pagadores de impostos para tal".

A afirmação foi feita em sua conta pessoal no Twitter, em uma publicação na qual ele compartilha um artigo que cita declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a intenção do governo de "disparar o canhão da privatização" de empresas estatais.

Logo em seguida, em outra mensagem, Carlos afirmou que, sem o peso do Estado, com a concorrência resultando em preços menores, o Brasil ganha a confiança do investidor e vai gerar mais empregos. "A interferência política diminuta é uma das formas de romper a ineficiência do inchaço estatal e crescer como queremos!", escreveu.