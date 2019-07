Antes de nova rodada de negociação comercial, China amplia compra de soja dos EUA

28/07/2019 | 11:16



A China disse que milhares de toneladas de soja foram compradas dos Estados Unidos desde que os dois países decidiram retomar as negociações comerciais, no mês passado.

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, citando o Ministério do Comércio, empresas do país começaram a pedir aos EUA listas de preços de fornecedores de algodão, suínos, sorgo e outros produtos agrícolas.

A Xinhua informou que alguns acordos foram fechados e que estas empresas já apresentaram ao Conselho de Estado os documentos para que se removam as tarifas destes produtos.

O representante comercial do Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, chegam a Xangai na terça-feira para se encontrar com o principal negociador da China, o vice-primeiro-ministro Liu He. Fonte: Dow Jones Newswires.