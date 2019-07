28/07/2019 | 11:10



Após um romântico passeio no shopping, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha protagonizaram outro momento fofo, dessa vez nas redes sociais! O casal posou para uma foto no aeroporto, indicando que vão tirar férias juntos - mesmo que sejam curtinhas. No clique, ambos aparecem fazendo graça, antes de viajar:

As férias vão ser curtinhas, mas mesmo assim, a gente fica como? F E L I Z. Tá... e um pouquinho bobo também, escreveu a apresentadora na legenda.

Já Túlio publicou um álbum com duas fotos em seu Instagram e ainda deu uma dica de onde eles estão indo:

Partiu América Latina. Dá um grito quem vai realizar o sonho de abraçar uma lhama!