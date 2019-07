O orgulho de ser São Caetano

Do Diário do Grande ABC



São Caetano se encontra em fase de equilíbrio financeiro. Podemos olhar nos olhos do morador e fazer uma projeção muito otimista. Vencemos as etapas de ajustes fiscais e partimos para a retomada dos investimentos. E hoje, no aniversário de 142 anos, temos muitos motivos para comemorar.

Que a nossa cidade possui indicadores referenciais de qualidade de vida não é novidade. Há décadas que mantemos a liderança nacional no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), por exemplo. Mas não nos damos por satisfeitos apenas com a frieza dos números. Trabalhamos para efetivamente melhorar a vida das pessoas. E fazemos isso de muitas maneiras, com uma gestão pautada, sobretudo, na constante busca pela excelência dos serviços públicos.

A conexão com a população é essencial para alcançarmos os objetivos, que convergem para o avanço de São Caetano em todos os aspectos. Este é o interesse comum.

Desta forma, os resultados surgem naturalmente e são perceptíveis em toda a cidade. Saúde inovadora, com a reorganização do atendimento de urgência e emergência, implantação do prontuário eletrônico e abertura das UBSs à noite e aos sábados; educação tecnológica, com parceria com o Google para práticas pedagógicas e o uso de recursos digitais em sala de aula; segurança enérgica, combatendo a violência e mantendo a ordem por meio da total integração entre GCM, PM e Polícia Civil; retomada e ampliação do Profamília, ofertando auxílios e oportunidades às pessoas em situação de vulnerabilidade social; e muito mais.

Como prefeito, penso a cidade não só para o presente, mas, principalmente, para o futuro. Esta é a garantia de que as novas gerações terão condições de morar em um lugar ainda melhor, superando os desafios e aprimorando cada vez mais a solidariedade, a fraternidade e a igualdade de oportunidades.

A cada dia que passa tenho mais certeza de que é aqui onde quero ficar até o fim da vida. São Caetano, além de ter retomado o caminho do desenvolvimento, é uma cidade acolhedora, onde as pessoas trocam energia, trabalho, afeto e conhecimento, e têm acesso fácil aos serviços públicos, muitos inovadores e referenciais. Isso gera o sentimento de pertencimento. Não é bairrismo, como quem é de fora pode confundir. É amor.

Parabéns, São Caetano! É um orgulho enorme viver aqui. E cuidar da cidade e de seus 160 mil moradores, mais ainda.

José Auricchio Júnior é médico e prefeito de São Caetano.

Palavra do Leitor

Insegurança

Tomo a liberdade de assinar embaixo às pertinentes e irretocáveis considerações, expressadas por este prestigioso periódico no Editoria (Opinião, dia 26), e acrescento: quando uma autoridade mor, da Polícia Militar, torna de domínio público que também se sente insegura para cumprir sua função precípua, no período noturno, numa região de alto índice de periculosidade, me faz lembrar da inquietante película Mad Max e rogar: acuda, Max. Saudações inseguras.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Ford

No que pese o empenho das autoridades em viabilizar as negociações com a fábrica da Ford, traz este prestigioso Diário a manchete ‘Guedes promete ajuda do BNDES para comprador da Ford’ (Primeira Página, dia 25). Até quando os investidores vão receber dinheiro público para investir no Brasil? É mais um case que vai gerar duas consequências. Dependência e necessidade de sobrevivência. Dependência porque fica atrelado a ajuda estatal. Sobrevivência porque depois não pode sucumbir pelo endividamento, desemprego etc. O Brasil precisa de investimento real, de risco. Precisamos superar os obstáculos que impedem o investimento 100% privado, assim como o Brasil precisa de um mercado forte, sadio e competitivo. Se não temos nem um nem outro, urge que se apressem as reformas estruturais. Fomentar investimentos emprestando nossos recursos não interessa. Continuaremos num processo viciado, que desaguará no consumidor que continuará pagando carros caríssimos com qualidades duvidosas.

Adauto Campanella

São Caetano

Hackers

À medida em que o cerco se fecha em torno da quadrilha de hackers e de todos aqueles que de alguma forma colaboraram com a propagação dos conteúdos sigilosos surrupiados criminosamente, os envolvidos se apressam em soltar notas dizendo que perícia aponta autenticidade em áudio de Deltan Dallagnol onde diz que a proibição de entrevista de Lula à mídia teria sido uma coisa boa. Ora, falem sério. Alguém, em sã consciência, diria diferente? Fique esperto, Dallagnol, o senhor cometeu um crime gravíssimo e inafiançável. Com ironia, por favor.

Maria Elisa Santos

Capital

Semáforos

O governo de São Bernardo está conseguindo coisa considerada impossível: ser pior que os anteriores. A maioria dos semáforos só serve para complicar o trânsito. Isso aumenta o risco de assaltos; muita demora para o sinal abrir! Não adianta viajar para Europa para ver como os semáforos estão sincronizados e depois fazer nada

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Semasa

Sou um dos moradores do Jardim Mirante e venho expor minha indignação ao Semasa. Na parte superior do bairro as pessoas têm acesso a água muito fraca, que nem sobe até as torneiras. É preciso colocar bomba particular e caixa para tentar ter água digna. O consumidor liga, manda e-mail, vai até os postos, mas não obtém solução, ou seja, é descaso. Fizemos reclamação pelo portal do Semasa, e a resposta veio com ar de satisfação, informando que fora feita medição e a pressão estava conforme estabelecida – pressão esta que, se colocar a mangueira a um metro e meio, não sobe a água. Enfim, nada resolvido e pelo jeito manterá sua rotina de empresa a mostrar incompetência.

Edinaldo Fonseca

Santo André