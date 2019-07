Discurso e prática

Do Diário do Grande ABC



28/07/2019 | 10:47



O balanço dos 100 primeiros dias da prefeita Alaíde Damo (MDB) no comando de Mauá é altamente negativo. Com os cofres vazios e politicamente fragilizada, a emedebista sucumbiu rapidamente ao fisiologismo que prometeu combater ao tomar posse. O primeiro escalão da administração hoje é totalmente ocupado por políticos indicados pelos vereadores que sustentam o governo na Câmara e estão muito mais preocupados em atender interesses particulares do que em buscar soluções para o imenso passivo social acumulado pelo município.

Só com muito custo e extrema boa vontade é possível enxergar alguma medida positiva realizada por Alaíde. Os investimentos que seu governo apresentou, a título de balanço da primeira centena de dias à frente do Executivo, não passam de custeio de programas e projetos sociais que são básicos em qualquer administração municipal. Ou alguém no Paço de Mauá realmente considera que operações de zeladoria, como a tapa-buraco, signifiquem algum tipo de revolução governamental digna de nota?

A verdade é que, para além do discurso oficial, os problemas estruturais de Mauá se avolumam. A saúde, por exemplo, está perto de entrar em colapso por causa da divergência entre governo e FUABC (Fundação do ABC), hoje responsável por gerir o sistema. Qual a alternativa do Paço? Trocar a operadora. Por qual? Entre as candidatas, organização social envolvida nas piores suspeitas de desvio de dinheiro público. Eis o governo de Dona Alaíde, como prefere ser chamada.

Em artigo publicado ontem neste Diário, após mencionar os “tantos conflitos” vividos pelo município, Alaíde confessa que, “por vezes”, nos primeiros 100 dias de mandato, precisou “tomar medidas mais amargas, sem pensar em agradar a todos”. Verdade. Lamenta-se apenas que os descontentes estejam do lado mais fraco, o da sofrida população mauaense, e os satisfeitos sejam os de sempre – a elite política legislativa que, entra governo e sai governo, segue dando as cartas em uma das cidades mais socialmente carentes do Grande ABC.