28/07/2019 | 10:39



O vice-chanceler do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse há pouco que foi positivo o encontro que ele teve com representantes de potências mundiais em Viena para tratar do acordo nuclear do qual o país faz parte.

"A atmosfera foi construtiva e as discussões foram boas", afirmou. "Eu não estou dizendo que nós resolvemos tudo. Mas todas as partes ainda estão "determinadas a salvar o acordo."

Representantes de Alemanha, França, Reino Unido, China, Rússia e União Europeia participaram da conversa. Os EUA saíram do acordo no ano passado, três ano após dele ser assinado. Fonte: Associated Press.