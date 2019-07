28/07/2019 | 07:40



A TV Cultura exibe, ao vivo, o concerto especial, do último dia do 50º Festival de Campos do Jordão. Será neste domingo, 28, a partir das 11h, com a Orquestra do Festival, que é formada por músicos bolsistas. E, às 18h, exibe o espetáculo de encerramento do evento, que terá apresentação da Jazz Sinfônica Brasil e do cantor Diogo Nogueira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.