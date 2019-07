Segundo fim de semana de festivais atrai grande público

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/07/2019 | 07:16



O segundo fim de semana dos festivais que acontecem no Grande ABC foi de grande público nas cidades participantes. Em Santo André, o Festival de Inverno de Paranapiacaba atraiu cerca de 22 mil visitantes. Desde às 17h, a espessa neblina – típica da vila inglesa e um dos charmes do evento – fez a alegria do público. Uma família que mora na Zona Norte de São Paulo e que está hospedada na vila chegou a perguntar para o dono da pousada qual era o horário da “bruma”.

“Foi a primeira coisa que quis saber quando chegamos”, contou a funcionária pública Carolina Aguiar, 33 anos. O marido, o motociclista Tiago Lucizano, 38, já conhecia a vila, mas nunca havia participado do Festival. “Está incrível. Chegamos cedo, é um evento para voltarmos”, afirmou. O casal estava com os filhos Leonardo, 13, e Heloísa, 4.

Um grupo de amigos da região de Santana do Parnaíba se dividia entre visitantes veteranos, que participavam do quinto evento consecutivo, e também de primeira viagem. “Achei muito legal, mas também assustador. Quando vem a neblina a gente não enxerga nada”, contou a estudante Aline Dias, 21. “Acho que de todos que eu vim, esse é o melhor. Muito organizado, muitas opções de comida. Só o estacionamento, por R$ 45, que está muito caro”, reclamou a estudante Joana Moreira, 21.

Incêndio que atingiu duas residências em área distante do festival na madrugada de ontem não deixou feridos nem atrapalhou em nada a festa. As causas ainda estão sendo investigadas. Os imóveis estavam desocupados havia vários anos, já abrigaram uma pousada e também serviram de moradia para funcionários da ferrovia que foi construída pela São Paulo Railway, entre Santos e Jundiaí, em 1860. Hoje é o último dia do Festival, que terá às 18h, apresentação da OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André).

CHOCOLATE

No Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, além das atrações musicais, como os shows do grupo Negritude Júnior – que substituiu a apresentação de Leci Brandão, após o falecimento da mãe da cantora – e Diogo Nogueira, a gastronomia agradou aos visitantes. Do tradicional choconhaque ao inusitado hambúrguer de chocolate, a Praça de Alimentação era o espaço mais concorrido do evento. “Já tinha feito a coxinha de brigadeiro com recheio de morango e foi bem aceita. Pensando em transformar um prato salgado em doce foi que criei o hambúrguer, com brigadeiro no lugar da carne, creme patisserie no lugar do queijo, no pão de sonho”, explicou a confeiteira Renata Aleixo, 36.

A Prefeitura informou que 15 mil pessoas compareceram. O evento prossegue hoje com diversas atrações e show de Lucas Lucco, às 21h. Na próxima sexta-feira, sábado e domingo, haverá shows do grupo Falamansa, e dos cantores Iza e Dilsinho.

ANIVERSÁRIO

Em São Caetano, cerca de 6.000 pessoas acompanharam o show do cantor Marcelo Nova, nas comemorações do aniversário de 142 anos da cidade.