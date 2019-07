Azulão engata quinta vitória consecutiva diante da Ponte

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2019



A Ponte Preta era o único time que não havia perdido do São Caetano na Copa Paulista. Era, porque ontem, no Estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia, o Azulão fez 1 a 0 e consolidou seu grande momento no torneio – no primeiro turno, houve empate por 0 a 0, no Anacleto Campanella.



Essa foi a quinta vitória seguida do São Caetano, que chegou aos 16 pontos e praticamente assegurou a vaga na segunda fase. Já são oito de vantagem para Santo André e Água Santa, que dividem a vice-liderança, e nove para o Grêmio Osasco, primeiro time fora da zona de classificação. Como restam quatro rodadas, são só 12 pontos em disputa.



Com elenco qualificado, o São Caetano foi superior do início ao fim da partida, aproveitando que o adversário utiliza seu time sub-23, enquanto os profissionais estão envolvidos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.



A novidade na escalação foi a entrada do atacante Alvinho desde o início da partida. Contratado recentemente, ele formou dupla com Gleyson. Chumbinho, outra cara nova no elenco, ganhou chance de entrar durante o confronto.



O gol saiu logo aos 37 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Valdeir e grande confusão na grande área da Macaca, a bola sobrou para Gleyson, que não perdoou para marcar pela sexta vez na Copa Paulista.



Na etapa final, aos 22 minutos, o zagueiro Sandoval foi expulso e deixou o São Caetano com um a menos em campo, mas o técnico Marcelo Vilar soube fechar bem o sistema defensivo e viu a Ponte Preta ameaçar pouco a vitória.



A classificação matemática à próxima fase pode vir sábado se o Azulão confirmar o favoritismo contra o Grêmio Osasco, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.