Morando anuncia obras de contenção de encostas

Da Redação



28/07/2019 | 07:16



Com o objetivo de manter a população em segurança e preservar a habitação dos moradores de encostas, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou ontem novas obras de contenção nos bairros Jardim Regina, Limpão, Novo Horizonte, Golden Park e Vila São Pedro, nas ruas João Bosco, Jesus de Nazareth, Veneza, Pimenta e Manoel Gusmão, respectivamente.

Em todas as intervenções serão construídos taludes, nas regiões mais íngremes, para a prevenção de deslizamentos e desmoronamentos, especialmente no período de chuvas. As áreas foram escolhidas por serem classificadas no PMRR (Plano Municipal de Redução de Risco) como muito alto (risco 4) e alto (risco3).

“Tratam-se de obras que protegem vidas e trazem segurança e dignidade para as famílias que residem nessas áreas. Com a conclusão dessas obras, os moradores ainda terão mais qualidade de vida, inclusive, durante o período de chuvas”, afirmou Morando, durante a ordem de serviço no Golden Park, ao lado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, do secretário de Habitação, João Abukater, além de vereadores.

Moradores do bairro comemoraram o anúncio. Caso da autônoma Regina Aparecida e Silva Lima, 55 anos, que mora no bairro há três décadas e aguardava ansiosa pela obra. “Há anos vivíamos com insegurança em dias de chuva, o que, com certeza, irá mudar agora, com a construção do talude. Teremos mais segurança e dignidade para morar”, contou. O pedreiro Jandur Gomes, 44, foi outro que celebrou a conquista. “Essa obra dará a certeza que não teremos mais tragédias aqui.”

As obras, em parceria com o governo federal, incluem implantação de sistema de drenagem e contenção de encosta com solo grampeado. O investimento total será de aproximadamente R$ 8 milhões e beneficiará mais de 800 famílias.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito firmou compromisso junto aos moradores do Golden Park para entrega das escrituras do bairro até o fim do ano. “Iremos incluir o bairro no maior programa de regularização fundiária da cidade. Como presente de Natal, até dezembro, vamos formalizar a entrega das 752 escrituras sem custo algum para os moradores.”