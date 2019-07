A primeira arena

Ademir Medici



No alto do bairro Olímpico, o estádio municipal de São Caetano não estava concluído e ventava constantemente. Os locutores, nas transmissões de jogos, deram-lhe o apelido de “o campo do morro dos ventos uivantes”, lembrando o romance da inglesa Emily Bronte, escrito em 1847.

Cf. José Roberto Gianello, sociólogo e historiador

Hoje é o ponto alto da Semana São Caetano 2019: 28 de julho, data referencial do aniversário da cidade. Escolhemos uma foto aérea, feita em cromo colorido pelo repórter-fotográfico Alberto Murayama, e publicada na capa do suplemento especial do Diário publicado há 30 anos, 1989.

Um vôo panorâmico sobre o bairro Olímpico e sobre o Estádio Lauro Gomes de Almeida, que foi o segundo nome do estádio – o primeiro foi Estádio Anacleto Campanella. E foi o próprio Campanella, amigo e correligionário de Lauro, que o homenageou.

Anos depois, o estádio voltou a se chamar Anacleto Campanella, dando-se a Lauro Gomes o nome do complexo esportivo.

Todas essas datas já foram publicadas em algum momento nesta página Memória, quase 32 anos de História. Que datas são estas? Fica o desafio para os memorialistas do futebol da cidade, os amigos José Roberto Gianello, Julio Bovi Diogo, Luiz Romano, Narciso Ferrari, Renato Donisete Pinto, Rodolfo Pedro Stella Jr e quem mais queira participar.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 28 de julho de 1989 – ano 32, edição 7129

Manchete – Juiz manda desocupar a área invadida no Jardim do Estádio, em Santo André.

Eleições 89 – Brizola quer frente para deter Collor.

Data – Com festa e problemas, São Caetano faz 112 anos.

A festa representada pelo desfile cívico, apresentação do Palmeiras contra a Seleção da cidade, Orquestra Sinfônica do Estado exibindo-se no Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Os problemas: enchentes crônicas, verticalização acelerada, dívidas municipais acumuladas.



A SOCIALITE

Tarcilla Fesce Ranzini (dona Lia)

(Itália, Milano, 28-8-1919 - São Paulo, 23-7-2019)

Dona Lia Ranzini inscreveu seu nome nas obras de caridade e envolvimento com grupos de trabalho voltados ao social em São Bernardo. Toda campanha de ajuda aos mais necessitados, lá estava ela, levando seu abraço, sua solidariedade, seu trabalho, sua animação. Uma socialite querida.

Ao completar 90 anos, na festa de aniversário, Dona Lia discursou – e suas palavras foram publicadas por Angelica Kenes Nicoletti na página Social do Diário: “Às vezes, a via é difícil. Você vira uma rua, não dá; vira a outra, não dá. Mas Deus, com suas mãos, me trouxe até aqui!”.

Em setembro de 2011 foi homenageada pela Assembleia Legislativa de São Paulo com o prêmio ‘Mulher Linda Mulher’.

Morava no Jardim do Mar, ultimamente em São Paulo. As amigas de São Bernardo não a esqueciam, e se preparavam para festejar os 100 anos de Lia Ranzini. Não deu tempo.

Filha de Umberto Fesce e Maria Assunta Loiatono, ela parte aos 99 anos. Era viúva de Tullio Ranzini. Mãe do artista plástico Giuseppe Ranzini. Foi sepultada quarta-feira, dia 23, no Cemitério de Vila Euclides.