Após ser abastecido, navio iraniano deixa o Porto de Paranaguá

O navio iraniano Termeh deixou o Porto de Paranaguá (PR) neste sábado, 27, e seguiu para o porto de Imbituba, em Santa Catarina, onde receberá a carga de 50 mil toneladas de milho antes de iniciar a viagem de 37 dias para o Irã. O outro cargueiro, o Bavand, que já está carregado com 48 mil toneladas de milho, deverá seguir até a madrugada de Domingo (28) para o Porto de Bandar Imam Khomeini, no Irã, segundo a Administração dos Portos de Paranaguá. O valor total da carga de ambos navios, fretados pela empresa brasileira Eleva, chega aos R$ 100 milhões.

A Petrobras começou a abastecer na madrugada deste sábado os dois navios iranianos, que estavam retidos havia mais de 50 dias no litoral do Paraná, após uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anunciada na noite de quarta-feira, dia 24.

Os dois ficaram retidos porque a Petrobras se negou a fornecer o combustível temendo punições dos Estados Unidos, já que os cargueiros são alvos de sanções americanas por causa do programa nuclear do Irã.

Na terça-feira, 23, o Irã havia ameaçado cortar as importações do Brasil, se a Petrobras não reabastecesse os dois navios. No dia seguinte, Dias Toffoli determinou que a estatal abastecesse os cargueiros ao considerar que as embarcações iranianas estão sob contrato com a empresa brasileira Eleva Química, que não faz parte da lista de agentes sob efeito de sanções dos EUA.