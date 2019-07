Terceira edição do programa abre inscrições amanhã

Da Redação



28/07/2019 | 07:15



O Emprega São Bernardo está com inscrições abertas em sua terceira edição, a partir de amanhã, até sexta-feira, dia 2 de agosto. São 136 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo da cidade, o programa tem parceria com o Senac e o Senai e tornou-se modelo de preparação de jovens e adultos à demanda do mercado de trabalho.

Os interessados poderão escolher entre cinco cursos profissionalizantes, sendo web design, excel 2016, auxiliar de operações em logística e açougueiro, com 30 vagas cada um; e de técnicas para manicure e pedicure, com 16. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.saobernardo.sp.gov.br/empregasbc ou pessoalmente, junto à Sala do Empreendedor na Praça Samuel Sabatini, 50, Centro, no térreo da Prefeitura. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h30. Os candidatos devem portar originais e cópias do RG, CPF, histórico ou diploma acadêmico e comprovante de residência. Mais informações podem ser consultadas também no site.

Após critérios de avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os candidatos serão chamados para o período de matrículas entre os dias 12 e 16 de agosto. Vale ressaltar que o programa prioriza aqueles que se encontram em condições maiores de vulnerabilidade social ou desempregados na cidade. Os cursos são iniciados a partir de 23 de agosto, com aula inaugural no Teatro da Faculdade de Direito de São Bernardo.

Item da plataforma de governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), após dois anos de atividades o programa soma conquistas: foram aproximadamente 2.000 vagas disponibilizadas, com a formação de mais de 1.000 alunos em ocupações como web designer, logística, gastronomia, açougueiro e auxiliar administrativo, entre outros.

“O Poder Público precisa apresentar sempre mecanismos que possibilitem o potencial de todos. Assim, estamos trabalhando em São Bernardo, que por anos ficou no ostracismo em políticas de desenvolvimento e capacitação”, destacou.