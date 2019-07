Pedro Cardoso, o Agostinho, pede desculpas publicamente para Fátima Bernardes

27/07/2019 | 16:11



Maisa Silva recebeu neste sábado, dia 27, dois convidados e humoristas de peso no Programa da Maisa - Fábio Porchat e Pedro Cardoso - que fizeram as pessoas presentes e o público de casa rir muito com os problemas que eles já enfrentaram nos palcos.

O humorista do Porta dos Fundos comentou durante o bate-papo sobre a incrível experiência que teve como apresentador de um talk show diário e também de onde tira tantas inspirações para os vídeos de seu canal no YouTube.

Eu gostei muito de fazer um talk show, mas dá muito trabalho! O comediante é um cara que fica atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Tudo pode virar uma piada mesmo. É só você ter o olhar aguçado sobre a situação.

Já Pedro Cardoso revela ter ótimas recordações sobre a época que interpretava o tão conhecido taxista Agostinho, personagem de A Grande Família.

Eu só tenho boas lembranças, não tenho nenhuma ruim. Trabalhei ali por 14 anos, eu acho, e todos os dias ia gravar. Conto nos dedos os dias que eu fui, por alguma razão, chateado ou com preguiça. Eu gostava mesmo de trabalhar lá.

Os dois convidados começaram a se soltar e Porchat chegou até a comentar toda a admiração que tem pelo colega de trabalho, o quanto sempre foi fã e como foi ter que contracenar ao lado de Cardoso.

Eu esqueci que era ator. Ele fazendo a cena comigo como ator e eu achei que estava como espectador do Pedro. Ai ele fez uma coisa e era a minha deixa e eu ri. Na hora ele se assustou e falou, que foi? Ai eu desculpa, eu tava te assistindo. Foi muito impressionante.

Pedro por sua vez, não enfatizou um momento que viveu ao lado de Fábio, mas sim ao lado de Fátima Bernardes e aproveitou até para pedir desculpas publicamente para a apresentadora da Rede Globo.

Uma vez eu fui um dos convidados do Programa da Fátima que acontece durante a semana por volta das 10, 11 horas. E quando acaba o programa é um costume de todos os convidados levantarem e começarem a dançar. Eu sou humorista e desculpa, eram 10 horas da manhã e eu permaneci deitado no sofá brincando com o pessoal e isso não foi visto por bons olhos por muitas pessoas. Quero inclusive, pedir desculpas para a Fátima.

