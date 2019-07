Cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner morre após ser atropelado por um carro

27/07/2019 | 16:11



Joe Jonas e Sophie Turner receberam uma das piores notícias possíveis. O cachorro deles, Waldo Picasso, morreu após ter sido atropelado por um carro na cidade do Nova York, nos Estados. Segundo o site TMZ, o acidente aconteceu na última quarta-feira, dia 24, mas o casal ficou tão abalado com a situação que só foi prestar queixa na polícia dois dias depois do ocorrido.

A tragédia aconteceu quando o passeador de cães contratado por eles estava dando uma volta com o bichinho. O funcionário estava andando com Waldo quando o cachorro se assustou com um pedestre e escapou da coleira. O cão da raça alaskan klee kai correu para a rua, onde foi atingido por um carro. De acordo com a publicação, Joe falou que foi:

- Um acidente doido.

O cantor e a atriz ficaram tão tristes com a notícia que tiveram que ir ao terapeuta após isso. Mesmo assim, o site disse que o irmão de Nick e Kevin foi visto passeando com o outro cão da família, Porky Basquiat, no dia seguinte ao acidente. Os dois pets eram irmãos, Proky chegou primeiro quando Joe deu ele de presente para sua amada e depois quando eles resolveram ter outro cãozinho, levaram Waldo para a casa em abril de 2018.