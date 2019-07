Bruno Gagliasso compartilha homenagem para Giovanna Ewbank após anunciar nova adoção

27/07/2019 | 16:11



Bruno Gagliasso junto com Giovanna Ewbank e a filha Titi, estão fazendo uma viagem pela África e recentemente divulgaram que estão em um processo novo de adoção de mais uma criança do Malawi, país onde a primeira filha do casal nasceu.

E foi neste sábado, dia 27, que o ator decidiu compartilhar algumas fotos da esposa no Instagram e abriu o seu coração soltando uma linda declaração para Ewbank.

Ela me faz tão bem... Te amo! Gioh, minha musa, minha inspiração, minha melhor amiga, meu AMOR!, publicou ele na legenda.

Que fofos, né? Claro que os fãs foram correndo para comentar na publicação e fizeram um verdadeira mar de curtidas na foto. Famosos como Gabriela Pugliesi e o irmão de Giovanna, Gian Luca, também fizeram questão de comentar sobre o registro do ator.