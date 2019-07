Johnny Depp revela que foi hospitalizado após ex-esposa, Amber Heard, queimar seu rosto com um cigarro, diz site

27/07/2019 | 14:10



Mais capítulos se desenrolam na polêmica envolvendo Johnny Depp e Amber Heard. Dessa vez, o ator está alegando que sofreu agressões de sua ex-esposa. Ele fez isso logo após vencer uma pequena disputa no processo de difamação que move contra a atriz.

Os dois se casaram em 2015 e separam antes mesmo de completar dois anos do matrimônio. A treta começou quando Amber publicou um artigo no jornal Washington Post falando sobre como havia sido vítima de violência doméstica. Após ler o texto, Johnny se sentiu atacado pela matéria e abriu um processo de 50 milhões de dólares, aproximadamente 190 milhões de reais, contra a ex-esposa.

Segundo o tabloide The Blast, Amber tento mudar o local em que o processo estava sendo tocado para a Califórnia, mas Johnny queria que ele continuasse no estado da Virgínia. O juiz do caso decidiu em favor do ator de Piratas do Caribe, na última quinta-feira, dia 25. Na visão do magistrado, como tudo começou após uma matéria em um jornal do local, não faz sentido que o julgamento aconteça em outro lugar.

Ainda de acordo com a publicação, por mais que o nome do astro não seja citado em nenhum momento do artigo, o time de defesa dele afirma na matéria que:

- Depende na premissa central de que a senhorita Heard foi uma vítima de agressão doméstica e que o senhor Depp cometeu violência doméstica contra ela.

Um dia após a vitória de Johnny, o site USA Today publicou uma matéria com alegações de que o ator teria sido vítima de agressões de Amber, um mês após o casamento deles o advogado do astro, Adam Waldman, mandou um email para a publicação em que contava uma história de quando os dois atores estavam viajando na Austrália.

Segundo o profissional, após saber da existência de um acordo pré-nupcial, Amber surtou e atacou seu então marido com uma garrafa, cortando parte do dedo dele. Após isso, ela ainda teria queimado o rosto dele com um cigarro, o que fez com que o ator fosse hospitalizado. Adam ainda afirmou que esse foi apenas um dos incontáveis ataques violentos da atriz.

Do outro lado da história, o advogado de Amber, Eric George, também mandou um email para o site em que dizia:

Este ato frívolo é só um dos últimos esforços de Johnny Depp para silenciar Amber Hears. Ela não será silenciada.

Pelo jeito, essa história está longe de acabar.