São 100 dias cuidando de Mauá

27/07/2019 | 12:44



Artigo

Completamos hoje os 100 primeiros dias de governo na Prefeitura de Mauá, cidade que ficou estagnada depois de tantos conflitos que fragilizaram a população e a administração municipal. Foi justamente nesse cenário que passei a me preocupar cada vez mais com as pessoas, que, assim como eu, moram, trabalham e vivem em Mauá. Com trabalho árduo e equipe extremamente capacitada, temos colocado o município de volta no caminho do desenvolvimento.

Antes de me ver como prefeita, precisei lembrar que também sou parte dessa cidade. As mulheres mauaenses são minha inspiração diária e me motivam a seguir zelando pelo município como todos devem zelar, com amor, cuidado, respeito e dedicação. A força feminina de uma mãe que cuida da casa, educa os filhos, trabalha fora e sustenta a família, é capaz de realizar sonhos, e o meu sonho é ver Mauá cada dia melhor.

Nossa base para retomar o crescimento em Mauá é formada por quatro pilares principais: saúde, educação, segurança e infraestrutura. Implantamos um novo protocolo com a Saúde Humanizada, que, apenas nestes 100 dias, somou mais de 500 mil atendimentos de atenção básica e 78 mil nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Mas, como acontece em nossas casas, nada pode ser feito sem dinheiro. Por isso, fomos atrás e conquistamos três emendas parlamentares, com total de R$ 650 mil em recursos para a saúde. Em educação, ampliamos a oferta das escolas municipais com 500 vagas em creches, faixa etária que possui maior demanda.

Estar seguro também é um pedido do morador mauaense, e a preservação da segurança pública é o objetivo da GCM (Guarda Civil Municipal). São diferentes frentes estratégicas de atuação, como a Patrulha Maria da Penha, em combate à violência doméstica, e a Operação Sossego, para conservação do bem-estar nos espaços públicos. Colocamos em prática também o programa Parada Segura para que as mulheres passageiras dos ônibus possam descer fora do ponto entre 22h e 6h, de acordo com a lei municipal 5.197/16.

Na área de infraestrutura, estamos tirando o atraso com as operações Cidade Limpa e Tapa-Buraco – foram tapados 7.500 buracos nas ruas. E fizemos 1.400 serviços de zeladoria na cidade.

Nasci aqui e hoje minha família cresceu. Somos mais de 460 mil pessoas, todas habitantes de uma mesma casa, que é Mauá. Assim como faço em casa, tenho feito no Paço Municipal, olhando as prioridades e os recursos. Por vezes precisei tomar medidas mais amargas, sem pensar em agradar a todos e sim no bem de todos. Mas agora, chegando aos 100 dias, vejo o quanto conseguimos realizar e meu desejo é continuar trabalhando com essa equipe pelos próximos 500 dias para realizar cinco vezes mais. Vamos fazer Mauá prosperar!

Alaide Damo é prefeita de Mauá.

Palavra do Leitor



Caro leitor

Caro Ronaldo Duran, é muito gratificante abrir o Diário, como faço todos os dias pela manhã, e verificar que existem muitas pessoas como você, preocupadas com o bem-estar do são-caetanense (Espaço Matarazzo, dia 25. Agradeço a oportunidade para esclarecer que o Espaço Matarazzo tem cerca de 400 mil m². Destes, a Prefeitura é proprietária de apenas 18 mil m². Sobre esta área da municipalidade, já conseguimos um laudo preliminar da Cetesb que atesta a descontaminação do solo e temos a previsão de obter o laudo definitivo nas próximas semanas. Com esta autorização, colocaremos em prática o nosso projeto de construção de moderno parque no local, com expectativa de entrega já em 2020. Será, sem dúvida, um enorme ganho de qualidade de vida para todos os moradores do Bairro Fundação. Um forte abraço!

José Auricchio Júnior

Prefeito de São Caetano



Fome

Quando o assunto em discussão é a fome, infelizmente, os números são estarrecedores. Há três anos consecutivos ela não para de aumentar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Já são mais de 800 milhões de pessoas sem alimentos para permanecerem nutridas. Isso significa que uma em cada nove pessoas está subalimentada. Outro mostrou que a insegurança alimentar aguda, ainda mais grave e assustadora, pois significa que a vida da pessoa está em risco por falta de alimento adequado, já atinge cerca de 113 milhões em 53 países. Quase dois terços das pessoas que enfrentam a fome aguda estão em Etiópia, Nigéria, Congo, Sudão do Sul, Síria, Iemem e Afeganistão. A maior parte da população que sofre com a fome vive em países ou territórios afetados por conflitos e guerras. Os eventos climáticos são a segunda maior causa. O fato é que são muitos os números e é pouca a comida. Quantos são os que se importam com a fome no mundo? Quantos estão focados em suas próprias vidas de forma egoísta e deixam de lado o cuidado e a atenção ao próximo?

Turíbio Liberatto

São Caetano

Trânsito

Parabéns à Prefeitura de São Bernardo por colocar semáforos nas confluências do Km 18 da Anchieta, acesso da Avenida Kennedy, em direção ao viaduto que leva à Avenida Piraporinha e retorno para Santos. Mas, por favor, tirem de lá os amarelinhos; assim o trânsito passa a fluir normalmente. Os motoristas sabem se virar sozinhos, não precisam de ninguém para atrapalhar.

Aimardi Perez de Oliveira

São Bernardo

Pacote de mobilidade

Ao ler o relato da deputada Carla Morando (Opinião, dia 13) sobre a nossa querida São Bernardo, de que esta administração encontrou cidade arrasada e cheia de buraco, com o que concordo, digo: quem entrou ontem na política e aprendeu a jogar pedras no telhado de vidro dos adversários, não se esqueça de que seu telhado também é de vidro. Amanhã poderá ser o seu. Com relação ao Metrô e BRT, a estação no Rudge Ramos não passa de jogada política. Vai envolver muitas desapropriações e talvez terão de usar o tatuzão. E o BRT, por acaso, não vai passar próximo ao Ribeirão dos Meninos, na Vila Vivaldi, divisa de São Bernardo e São Caetano, area de manancial em que, neste ano, muitas casas ficaram quase submersas? O Metrô poderia ser feito sobre o rio. Porque luto pelo Metrô, que, além de ser rápido, não passaria em área sujeita a inundações, faço apelo às pessoas que amam São Bernardo: não deixem que seu Morando faça esta calamidade. Um apelo a este precioso ‘arauto’ da nossa região: continue a luta pelo nosso querido Grande ABC. Vocês não têm cores políticas. Este é um apelo em defesa da região, na qual moro desde 1940, quando nasci.

Copiniano de Souza

São Bernardo

Artigo

Excelente o Artigo de Percival Puggina (Opinião, dia 25)! É realmente uma vergonha a maneira como bandidos são tratados neste País! A discrepância entre o lado ‘bom’ e o lado ‘mau’ fica evidente quando algum bandido é morto por ação policial. Todos os meios de defesa são acionados em prol do bandido morto, e crucificam a polícia ou o policial. O ladrão bandido ‘é pobre’! E daí? Vai trabalhar! Agora, quando o policial é morto, ele estava trabalhando! Sempre! Daí não aparece essa multidão de legisladores dos direitos humanos, defensores do ECA, assistentes sociais etc para, no mínimo, honrá-los.

Hilda P. Castro

Santo André