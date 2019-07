O acordo Semasa-Sabesp

Do Diário do Grande ABC



27/07/2019



Espera-se, e existem salvaguardas nos protocolos já acertados, que o acordo entre Semasa (Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) vá melhorar significativamente a qualidade da distribuição de água e da coleta de esgoto no município. A estimativa, talvez um pouco otimista do governo andreense, é que as reclamações relativas ao setor sejam reduzidas a índice aceitável em seis meses. Mas a medida terá impactos positivos imediatos. Especialmente no que diz respeito ao sepultamento da dívida bilionária que a cidade tem com a empresa paulista e atualmente sufoca qualquer investimento vultoso que a administração deseje realizar.

O contrato a ser assinado entre o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o governador João Doria, do mesmo partido, na quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, prevê o perdão de débitos no valor de R$ 3,4 bilhões que o Semasa mantém com a Sabesp. O montante se acumula desde 1994, quando a autarquia andreense decidiu, por razões estritamente políticas, deixar de pagar o preço total que a empresa paulista cobrava pelo litro de água fornecido ao município. Paulatinamente, o crescimento da dívida foi se agigantando a ponto de comprometer a capacidade de investimento de Santo André. Antes restritos ao setor de saneamento, os reflexos da asfixia financeira chegaram a outras áreas, incluindo saúde, educação e infraestrutura urbana.

Mais do que garantir água limpa e esgoto tratado ao andreense, o acerto Semasa-Sabesp equilibrará os cofres municipais. Pela esperança que trouxe ao País em 1998, é fácil se lembrar da euforia que tomou conta do Brasil quando, pela primeira vez, as reservas financeiras nacionais superaram os valores de seus títulos externos vincendos. Bem comparando, com o acordo prestes a ser fechado com a Sabesp, Santo André pagará a sua “dívida externa”. Que os bons ventos da estabilidade financeira soprem sobre o município, proporcionando melhoria no bem-estar de sua população.