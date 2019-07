Audi apresenta o Q3 Sportback, versão cupê do SUV

Leo Alves



27/07/2019 | 12:18

Segundo SUV cupê da marca, o Audi Q3 Sportback foi apresentado pela empresa nesta semana. A principal mudança em relação ao modelo convencional está na curva do teto após a coluna B. A frente é praticamente a mesma nos dois modelos, sendo que apenas a grade do novo carro se diferencia, com detalhes hexagonais.

Com apenas 16 milímetros a mais de comprimento e 29 milímetros a menos de altura, o Q3 cupê tem quase o mesmo tamanho que seu irmão mais velho.

Motorização Audi Q3

Sob o capô, a Audi preparou três propulsores para o mercado europeu. O 45 TFSI é o único a gasolina e rende 230 cv. A dupla 35 TDI e 40 TDI são movidos a diesel. Ambos tem 2,0l de volume e produzem 150 cv e 190 cv, respectivamente.

A fabricante promete revelar novos propulsores nos próximos meses, incluindo um com o sistema híbrido leve de 48 V. Por enquanto não há previsão de chegada do Q3 Sportback ao mercado brasileiro, já que por aqui o Q3 convencional ainda está na primeira geração.

Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3 Foto: Divulgação Audi apresenta versão cupê do Q3