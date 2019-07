Rainha Elizabeth II ficava esgotada após reuniões com Lady Di

27/07/2019 | 11:10



Apesar de momentos bem fofos, a família real é também recheada de polêmicas. Vez ou outra, por exemplo, há quebras de protocolo de Meghan Markle ou até mesmo rumores de intervenções estéticas. Dessa vez, um novo livro sobre a realeza está dando o que falar, já que indica os problemas que Rainha Elizabeth II tinha com sua ex-nora, a princesa Diana.

A publicação, chamada The Queen & Di: The Untold Story, escrita por Ingrid Seward, revela que o ano de 1992 foi bem complicado para a monarca, já que foi naquela época que seu filho, príncipe Charles, começou a se separar de Lady Di. E não só isso: a mãe de William e Harry ainda estava lançando seu próprio livro, justamente para expôr as traições de Charles, que estava se envolvendo com Camilla Parker Bowles.

O casamento acabou oficialmente em 1996, mas antes disso, Diana costumava procurar a rainha justamente para falar sobre os problemas que estava enfrentando em seu relacionamento. No livro, Ingrid revela os seguintes detalhes, segundo informações do Daily Express:

A rainha chegou a temer essas reuniões com sua nora. Essas reuniões a deixaram se sentindo esgotada, desanimada e confusa - um estado incomum para uma mulher acostumada com as certezas de sua posição.

Por causa disso, a rainha começou a se encontrar cada vez menos com Diana.