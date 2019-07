Anitta exibe anel de brilhante e fãs especulam noivado

27/07/2019 | 10:10



Os fãs de Anitta estão achando que a cantora ficou noiva! Ela, que namora Pedro Scooby, fez alguns vídeos em seu Instagram Stories e exibiu em um de seus dedos um anel bem brilhante. Nos registros, ela estava deitada na cama, se preparando para dormir ao lado do amado, e alguns movimentos que fez deixou a joia à mostra.

Enquanto Scooby se divertia vendo vídeos no celular, a funkeira deu risada do amado e, depois, explicou que o dia seguinte seria bem importante, já que ela se apresenta no Tomorrowland, festival de música eletrônica que acontece na Bélgica.

Depois, desejou boa noite a seus seguidores e, aparentemente, não tirou a joia nem para dormir!

E aí, será que vem casamento aí?

No Instagram, os fãs comentaram o registro e apoiaram o possível noivado:

Tomara!