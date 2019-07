Carles Pérez brilha e Barcelona derrota Vissel Kobe no reencontro com Iniesta

27/07/2019 | 09:30



No reencontro com o ídolo Andrés Iniesta e outros dois ex-jogadores do clube, o volante Sergi Samper e o atacante David Villa, o Barcelona contou com atuação decisiva do jovem atacante Carles Pérez, do time B, para derrotar o Vissel Kobe por 2 a 0, neste sábado, em amistoso no Japão.

Pérez foi acionado no segundo tempo, etapa em que vários dos principais jogadores da equipe catalã foram substituídos, e aproveitou a chance a ele dada. O espanhol de 21 anos abriu o placar aos 13 minutos depois de bonita tabela com o brasileiro Malcom, e fechou a conta aos 40 minutos, com uma finalização certeira no canto oposto do goleiro.

Malcom teve boa apresentação. Especulado em vários clubes durante esta janela de transferência, o atacante brasileiro, além da assistência para o primeiro tento, participou ativamente do jogo e acertou a trave em duas oportunidades. Ele também entrou em campo na segunda etapa.

Quem teve atuação discreta foi Griezmann. Principal reforço do time espanhol para a temporada, o atacante francês foi titular e passou em branco antes de deixar o campo no intervalo para a entrada de Dembelé.

Um dos ídolos da história vitoriosa do Barcelona, Iniesta esteve em campo por 45 minutos. O meia de 35 anos enfrentou pela primeira vez a equipe pela qual brilhou intensamente ao lado de Xavi e Iniesta. Responsável por articular as jogadas do Vissel Kobe, Iniesta apareceu bem e quase venceu o goleiro Ter Stegen duas vezes.

O volante Sergi Samper e o atacante David Villa também reviram seu ex-clube. Os dois, bem como Iniesta, participaram de conquistas importantes do Barça, como a Liga dos Campeões.

O amistoso contra o rival japonês foi o último da pré-temporada do Barcelona, Agora, o time catalão, que foi derrotado pelo Chelsea também no Japão, volta a campo para enfrentar o Arsenal, no Camp Nou, no duelo válido pelo tradicional Troféu Joan Gamper. O duelo será no domingo, dia 4 de agosto, e deve marcar o retorno aos gramados de Lionel Messi, Luis Suárez e Philippe Coutinho, ainda de férias pela participação na Copa América.