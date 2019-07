Xuxa Meneghel nega que Sasha Meneghel esteja conhecendo melhor José Loreto

27/07/2019 | 09:11



Recentemente surgiram rumores de que Sasha Meneghel estaria conhecendo melhor José Loreto, o ex-marido de Débora Nascimento. De acordo com Fábia Oliveira, a estudante de moda teria sido vista agarrada com o ator na garupa da moto dele, enquanto ambos saíam do condomínio onde Sasha mora, no Rio de Janeiro.

Porém, ao colunista Leo Dias, Xuxa Meneghel negou as informações e ainda declarou que sua filha não está se envolvendo com ninguém no momento:

Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz, declarou em comunicado ao jornalista.

Lembrando que Sasha, que deve celebrar o seu aniversário em Fernando de Noronha, terminou recentemente o namoro com Bruno Montaleone.

Enquanto isso, Loreto está começando o processo de divórcio com sua ex-esposa.